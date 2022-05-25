Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Bu, çarşı pazara fiyat artışı olarak yansıyor. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler vardı. Fahiş fiyatla mücadele kurulları oluştu, stokçulara dair ceza artırımı, denetimler... Neden bir türlü önüne geçilemiyor? Atılan adımlar işe yaramıyor mu?

''TÜM DÜNYADA YAŞANAN KRİZİN ETKİLERİ''

Dünyada yaşanan bir kriz var pandemi sonrası dünyasında yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını görüyor. İstikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini de görüyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda iyileşme olacak.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM VAR MI?

Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma var?

Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa o problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar.

Kira artışı da bir diğer mesele. Dün ilgili bakanların da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Nasıl bir çözüm öngörülüyor?

Bakanlarımız yol haritasını açıklayacaklar.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Seçimler tam zamanında yapılacak. Önümüzde 1 sene var. İstikrarı önemsiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında ortaya attığı bir iddia var. Kaçış planı yapıldığı iddiası. Bu iddiaya ilişkin de bir takım belgeler paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine, dile getirdiği iddiaya dair değerlendirmeniz nedir?

Bu bir iftira kampanyasıdır. Adeta mutfakta pişirilen gündemi okuyor. Önüne konan metni okuyor görüntüsü veriyor. Kılıçdaroğlu niçin Türkiye'nin önemli karar arefelerinde devreye girip gündemle alakası olmayan şeyleri siyasetin meselesi haline getiriyor? Şu anda şehitlerimizin cenazesi var. Zamanlaması son derece manidar. Bürokratları tehdit dili çok anormal. Bu çatışma dili toplumu kutuplaştırıyor. Siyasetin konusu olmayan meseleyi gündem yapıyor. Son açıklamaları son derece talihsiz.

Para transferine dair bilgiler Türkiye'den iki vakıftan ABD'deki vakfa para gönderildiğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ne iş yapıyor bu vakıf?

Zannediyorum her iki vakıf da kendi açıklamalarını yaptılar. Bunlar kamuya açık devletin incelediği yasal sınırlar içerinde yapılan çalışmalar. Bir vakfın yurt dışında öğrencilere olacak yardım faaliyeti oradaki FETÖ'cüleri rahatsız eder ancak. Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz? İlgili vakıflar yaptıkları açıklamalarda detaylarını veriyorlar. Eğer siz yasal sınırlar içerisinde hareket eden sivil toplum kuruluşlarını tehdit ederseniz bir vesayet arayışının uzantısıdır.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanımız bir sinyal verdi. MGK sonrası bir itiraz varsa zannediyorum paylaşılacaktır. 'Uluslararası hukukun bize tanıdığı meşru zemin içerisinde üzerimize düşen her şeyi milletimizin güvenliği adına yapacağız' dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.

Hafta sonu Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nin temeli atalacak. Pistlerin durumu çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Yıkılabilir de yıkılmaya bilir de'' açıklaması vardı. Ne olacak pistler? Nihai bir karara varılabildi mi?

Atatürk Havalimanı'nda 133 bin ağaç dikeceğimiz muhteşem bir Millet Bahçesi'nden bahsediyoruz. Biz Türkiye'ye bir vizyon sunuyoruz. 29 Mayıs'ta aynı zamanda ilk defa bir siyasi parti mitingi ile bir çevre hareketi de örtüşmüş olacak. Şehrin ortasına bir nefes alınabilecek bir alan inşa etmek istiyoruz. Pistlerle ilgili çalışmayı yapıyorlar. Pistin kaldırılmasının getireceği götüreceği artılarını eksilerini yapıyorlar. Bir tanesi zaten korunacak diğeri ile ilgili kamuoyu ile birlikte karar verileceğini belirtti Sayın Cumhurbaşkanımız. Değerlendirilecek. Kişisel kanaatim ben orada daha geniş bir Millet Bahçesi'nin daha makul olduğunu düşünenlerdenim.

Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrasın önemli açıklamalar yaptı. Yükselen enflasyonla birlikte vatandaşların beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuna da değinen Çelik, "Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir." şeklinde konuştu.

AK Parti'den asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz enflasyona ezdirmez! AK Parti'nin başından beri ücretleri enflasyona ezdirmediğini belirten ve gündeme dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz" dedi.