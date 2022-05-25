Türkiye Gazetesi

Türk ordusu hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Pençe-Kilit, Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgesinde terör örgütlerine geçit verilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi ise etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

MSB duyurdu: Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Turuncu listede aranan bir teröristin Pençe-Kilit Operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler arasında yer aldığını duyurdu.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.