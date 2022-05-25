Türkiye Gazetesi

Son dönemde konut sektöründe artan fahiş artışlar hükümeti harekete geçirdi. Dün bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir araya gelerek ilk çalışmaları başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ise bugün konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İKİ TARAFTA MAĞDUR OLMAYACAK”

Konuyla ilgili ilk açıklamada bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum ev sahipleri ve kiracıların mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını vurgulayan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz.” dedi.

“10 GÜN İÇİNDE PAYLAŞACAĞIZ”

Bir hafta içerisinde düzenlemenin paylaşılacağını belirten Kurum, “Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

FIRSATÇILARA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz.

Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kira düzenlemesinde ilk detaylar belli oldu: İşte fırsatçılar böyle durdurulacak Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçen hükümet vatandaşı korumak için yeni önlemler için hazırlığa geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla dün akşam toplanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranı düzenlemesine ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptılar. Toplantıdan alınan ilk bilgilere göre, TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek, TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.

4 bakanlıktan kritik kira zirvesi: Fahiş artışlar ele alındı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması… Ev kiralarındaki yüksek artış kiracılarının elini kolunu bağladı. Kira fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen hükümet ise yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Stokçuluk ve enflasyondan yararlanmaya çalışan ev sahipleri, kiraları fahiş şekilde arttırmaya devam ediyor. Hükümette yeni getireceği model ile bu fahiş artışlara dur demek istiyor. Hükümetin getirmek istediği model ise Hollanda Modeli. Peki Hollanda Modeli ev kira fiyatlarına nasıl bir etki yapacak? Kira fiyatları düşecek mi? Hollanda Modeli ne? İşte getirilecek olan modelin teknik detayları…