Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Düzce'de Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğu ileri sürülen HDP üzerinden protesto edildi.

BURASI KANDİL DEĞİL

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan HDP'lilerin propagandalarına ses çıkarmayan ve Selahattin Demirtaş'ı savunan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin' diyerek tepki gösterdi.

Tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi! MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP’yi meşru ilan etmek PKK’ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır."

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi: PKK'yı muhatap almak demektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.