Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla sürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TSK TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 5 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı İstanbul’da sansasyonel eylem planı yaptığı tespit edilen DEAŞ’lı teröristle ilgili ilk görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde İstanbul Küçükçekmece’de bir evde yakalanan kanlı saldırı hazırlığındaki Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı teröristin, gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer alıyor. Teröristin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.