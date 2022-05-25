Türkiye Gazetesi

Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın 28 Mayıs tarihinde saat 21.00'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı. Konser büyük tepkiye yol açarken, İBB'nin söz konusu konserle ilgili sosyal medya paylaşımı adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

DÜZCE BELEDİYESİ KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri geçtiğimiz günlerde belediye tarafından iptal edilmişti. Konserin iptal edildiği, Derince Belediyesi sosyal medya hesabından, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasıyla duyurulmuştu.

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