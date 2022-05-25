Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya verdikleri destekten dolayı Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerine veto verdiği İsveç ve Finlandiya'nın temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Beştepe'deki kritik müzakereler yaklaşık 5 saat sürdü.

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelere ilişkin saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Yazılı mutabakat isteyeceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Filistin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan yazılı mutabakat isteyeceklerini de açıkladı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkında olduğunu söyledi. Türkiye’nin terör saldırılarında zarar gördüğünü belirten Stoltenberg, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim.” dedi.

MHP lideri Bahçeli'den NATO çıkışı: İkinci Kandil Dağı İsveç’tedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli konuşmasında kiralardaki fahiş fiyatların düşürülmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Akşener'in Abdülhamid sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir" dedi. NATO 'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya hakkında konuşan Bahçeli, İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir" diyerek duruma tepki gösterdi.

İletişim Başkanlığından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Ambargo ittifakın ruhuna aykırı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımla, Türkiye'nin NATO üyeliğine evet diyebilmesi için terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten somut garantiler beklendiği belirtilerek, uygulanan ambargoların ittifak ruhuna aykırı olduğu kaydedildi.