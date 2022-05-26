Türkiye Gazetesi

Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılmasına izin veren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kaynak aktarılması hakkındaki kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Buna göre, Türkiye Maarif Vakfı'na, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Bu kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılmasıdır" ifadesine yer verildi.

Karar, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maarif Vakfı eğitimde fırsat eşitliği temininde önemli rol oynuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesine bir videomesaj gönderdi. FETÖ'cülerin sebep olduğu tahribatın giderilmesinde Türkiye Maarif Vakfı'nın büyük bir rol oynadığını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor" dedi.