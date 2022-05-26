Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye sınır ötesinde yeni operasyona hazırlanırken, bir yandan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda eli güçlenmişken, bir yandan da Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde önemli bir rol üstlenmişken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine FETÖ taktiğine başvurdu.

Kılıçdaroğlu’nun ENSAR ve TÜRKEN vakfı aracılığıyla Erdoğan ailesinin yurtdışına para kaçırdığı iddiasına karşı hukuki süreç başlatılacak. Bu vakıflara ilişkin iddialar beş yıl önce FETÖ tarafından da gündeme getirilmişti. 9 Mart 2014’te FETÖ’nün bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçacağı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’nun, daha önceki süreçlerde olduğu gibi yine gündem değiştirme girişimi her kesimin tepkisini çekti.

'KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ'

AK Partililer, Kılıçdaroğlu’nun her zamanki gibi FETÖ taktiğine başvurduğunu ve ‘Etki ajanlığına’ soyunduğunu belirterek "Yalanı defalarca ortaya çıkan, ama özür dilemek bir kenara yüzü bile kızarmayan Kılıçdaroğlu yalan ve iftira konusunda uzmanlaştığını kanıtlayan bir performans sergiliyor" görüşünü dile getirdi. AK Partililer, Kılıçdaroğlu’nun artık bir millî güvenlik meselesi hâline geldiğini kaydetti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmişte de benzer girişimlerde bulunmuştu. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Operasyonlarının yapıldığı dönemde yaptığı açıklamalarla gündemi değiştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, son olarak Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirildiği dönemde Diyarbakır’a gitmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretini "Rusya-Ukrayna barışını kundaklamak amacıyla yapılan bir dış operasyon" olarak değerlendirilmişti.

CHP lideri, Kasım 2017’de de, Suriye’de iç savaşın sona ermesinde tarihi bir öneme sahip olan Soçi Zirvesi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına ilişkin Man Adası iddialarını ortaya atmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya paylaşımı

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

'ERDOĞAN O FİİLLE ANILACAK SON KİŞİ'

Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarına tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan, üzerinde büyük harflerde ‘YALANCI’ yazan CHP liderinin fotoğrafını paylaştı. Gelen diğer tepkilerden bazıları şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı’mıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey, Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’i gölgede bırakacak bir profesyonelliktedir. Hem seviyesiyle hem yalan yanlış söyledikleriyle, maalesef Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüş oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimiz Türkiye’nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye’ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler hep hezimete uğramıştır.

AK PARTİLİLER 15 TEMMUZ GECESİNİ HATIRLATTI: SEN KAÇMAYI İYİ BİLİRSİN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı için attığı 'kaçacak' yönündeki açıklaması FETÖ iddialarını ve 15 Temmuz gecesini akıllara getirdi. Darbe girişimi olursa tankların önüne ilk kendisinin dikileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hain kalkışma gecesi Atatürk Havalimanı’ndan tankların arasından kaçıp, Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine sığınmıştı. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasına AK Parti’den "Sen kaçmayı iyi bilirsin" şeklinde yorum geldi.

İKİ VAKIFTAN AÇIKLAMA: ATTIĞIMIZ HER ADIMIN HESABINI VERİRİZ

TÜRGEV ve Ensar Vakfı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi. Yapılan açıklamada "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla servis edilmesini kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk toplumunun öğrenci okutma misyonunun çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada "ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GELEN TAZMİNAT İKİ VAKFA HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarına yönelik "Cumhurbaşkanı’mıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Avukat Hüseyin Aydın, bir süre önce Yargıtay’dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tahsil edilen manevi tazminatlarla ilgili de "Şu ana kadar tahsil edilen 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu’nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na Düzce'de soğuk duş: 'Burası Kandil değil' Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir toplantı gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantı çıkışı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İki vatandaş "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama TURKEN Vakfı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin 7 maddelik açıklama yaparak, söz konusu iddiaları yalanladı.