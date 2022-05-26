Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı bildirildi. Açılan ateş sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Er Mehmet Meral'in şehit olduğu açıklandı.

PENÇE KİLİT'TE 1 ŞEHİDİMİZ VAR

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine de yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral’in Pençe-Kilit Harekatında şehit düştüğünü belirtti. Polat, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Meral’in Siirt 3. Komando Tugayı emrinde görevli olduğu, günün ilk saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu öğrenildi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Önceki gün de aynı bölgede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Şehitlerimize veda: Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen şehitlerimizin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler ise yürekleri dağladı.