Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişinin vurulma anı böyle görüntülendi.

OLAY ANI KAMERADA

Canlı bomba olduğundan şüphelenilen şahsın defalarca vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Şahsın üzerinde bomba imha ekipleri tarafından bomba araması yapıldı. Bomba imha ekipleri, şahsın üzerinde kablo tespit etti.

BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ

Olay sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

Son dakika: Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu Son dakika: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.