Türkiye Gazetesi

Yaz ayına günler kala, bahar yağmurları belli aralıklarla etkisini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan bilgiye göre; Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Uzmanından kronik rahatsızlığı olanlara uyarı: Sıcak hava kavuracak Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Uzman Doktor Murat Ülgey, özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığına dikkat çekti.

Sıcak havalarda dikkat! Akıllı telefonunuzu sakın pantolon cebinde taşımayın Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların en önemli bileşenlerinin başında batarya geliyor. Cihaza güç veren ve çalışmasını sağlayan piller, yanlış koşullarda başınızı ağrıtabilir. Özellikle hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde pantolon cebinde taşınan akıllı telefonların içine ter sızabiliyor. Neme yol açan ter, nihayetinde bataryayı şişirerek patlatabiliyor.