Türkiye Gazetesi

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TBMM Genel Kurulunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan tartışma ve kavgalar artık karşılıklı hakaretler boyutuna ulaşmış durumda. Genel Kurul’da önceki akşam AK Parti ve CHP’liler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘Kaçacak’ açıklaması nedeniyle kavga çıktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Genel Kurul çalışmaları sırasında söz alarak, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Özsoy “Yalanı ve iftirayı siyaset tarzı hâline getiren, kasetle işbaşına gelmiş CHP’nin başındaki kişi yine Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve ailesine iftiralar atarak kendisine verilen görevi yerine getirdi. Gazi Meclisimizden Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını, kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor” dedi. Bu sözler üzerine önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ardından da Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Fare sensin, sıçansın sen” diye bağırdı, ardından karşılıklı hakaretler başladı. AK Parti ve CHP’lilerin birbirlerine yönelik hakaretleri Meclis tutanaklarına da “Terbiyesiz, aşağılık adam, FETÖ’nün uşakları, FETÖ’nün çocukları, utanmaz adam” şeklinde yansıdı.

'Trol yasası' için süreç başladı: Kritik teklif Meclis'te İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda yanıltıcı haber yayanlara ilk kez yaptırım gelecek, gerçek hayatta suç olan internette de suç olacak. Ayrıca internet siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

14 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.