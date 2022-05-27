Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sunumda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunmasına dönük yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnce, şu anda merkezde 580 kişinin aktif olarak 7/24 izlendiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir ise kadına şiddeti engellemek için geliştiren Kadın Acil Destek Uygulamasının ( KADES ) bugüne kadar 3 milyon 700 bin kadın tarafından indirildiğini söyledi. Özdemir, tüm ihbarlara ortalama 5 dakika içerisinde müdahale edildiğini, bugüne kadar yaklaşık 400 bin ihbar alındığını da ifade etti.

Rehine alındıkları evden KADES sayesinde kurtuldular ​Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı olan kocası tarafından 2 çocuğu ile birlikte evinde rehin alınan kadın, KADES sayesinde kurtuldu.