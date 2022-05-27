Türkiye Gazetesi

AK Parti heyetinin ABD Kongresine yaptığı ziyaretinin ardından, gözler F-16 konusu başta olmak üzere ABD’nin çözüm bekleyen konularda nasıl bir tavır alacağına çevrildi. Heyette yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar, temaslarının detaylarını gazetemize anlattı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresindeki konuşmasına rağmen F-16’lar konusunda olumlu gelişmelerin olabileceğini söyleyen Çonkar, şunları aktardı: Kongre’de senatörlere, özellikle olumsuz propaganda yapan FETÖ, PKK, Ermeni, Yunan gibi lobilerin aleyhte faaliyetlerine karşı Türkiye’nin düşüncelerini, beklentilerini, Amerika’ya olan bakışını net bir şekilde aktardık. Bazen bir senatörü bile etkileyebilirseniz, bütün bir konuyu orada engelleyebiliyorsunuz. F-16’ların satın alınması ve modernizasyonu konusu noktasında ABD yönetiminin olumlu bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. F16’lar konusunda, Yunan Başbakan Miçotakis’in Kongre’deki konuşmasına, Yunan lobilerinin ve Ermeni lobilerinin aleyhte kampanyalarına rağmen olumlu gelişme olma ihtimali var. Ama Amerika’da da kasım ayında seçimler var. O seçimlerde Kongre’de komisyon başkanlıklarının değişmesi bekleniyor. Kasımdan sonra bu şartlar değiştiği zaman, olumlu adımlar o dönem atılabilir. Türkiye özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrası NATO içerisinde aldığı tutumla ve oynadığı rolle birlikte çok önemli bir yer edindiğini, vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu göstermiş oldu. Bu da Kongre üyeleri üzerinde olumlu bir etki oluşturmuş.

Özellikle savunma sanayi noktasında Kongre’de bekletilen meselelerimiz var. Mühimmat alımları, bir takım teçhizat alımları ile ilgili blokajlar var. Bunların doğru olmadığını söyledik. Kongre üyelerini Ankara ve İstanbul’a davet ettik. Genelde olumlu yaklaşıyorlar. Türkiye’ye çok önem veriyorlar. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da haziran ayında ABD’yi ziyaret edecek. Kalın’ın, birçok senatörle görüşme yapması planlanıyor.

Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı: Satış için görüşmeler olumlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yunan'ı korku sardı! 'Türkiye'ye F-16 satılmasın' ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına sıcak bakması Yunanistan'ın da gündeminde yer aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin bazı dış politika faaliyetlerini Yunanistan için bir tehdit olarak nitelendirdi. Muhalefet lideri Çipras'ta Türkiye'ye F-16 satışının iptal edilmesinin gündeme getireceklerini söyledi.