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Ankara merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu
27.05.2022 - 08:28 | Son Güncelleme: 27.05.2022 - 08:30
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına, 55 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi. Gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerden 32’sinin yakalandığı bildirildi.
Etiketler : fetö,fetö operasyon,
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