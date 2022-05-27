Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve ardından Maltepe Belediyesi’nde de rüşvet iddiaları Maltepe Belediyesine sıçramıştı. Maltepe Belediyesine düzenlenen operasyonda ise 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 12'si tutuklama, 7'si adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKLULAR ARASINDA İBB VE BELEDİYE GÖREVLİLERİ VAR

Aralarında İBB Tasarım Müdür Yardımcısı H.B, Zeytinburnu Tapu Müdürü Y.C. ve Maltepe Belediyesinde görevli 1 memurun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere haklarında gözaltı kararı verilen 22 zanlıdan 21'i yakalanmıştı. 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

Rüşvet operasyonu Maltepe Belediyesi'ne sıçradı! 18 gözaltı kararı Rüşvet operasyonu Kadıköy Belediyesi sonrasında Maltepe'ye sıçradı. Maltepe Belediyesi'nde 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 16 kişi yakalandı.

Maltepe’de İETT minibüse çarptı: Yaralı var Maltepe’de yolcu almak için yol kenarında duran minibüse İETT çarptı. Kazada bir yolcu yaralanırken minibüs ve İETT’nin tamponu ve camları parçalandı.

Maltepe'de otomobil ikiye ayrıldı Maltepe'de reklam panosu ile üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.