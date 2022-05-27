Türkiye Gazetesi

Kilo, hemen hemen tüm hastalıkların önemli nedenleri arasında geliyor. Son dönemlerde artan obezite ise sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Avrupa'da kiloya dair bir araşırma yapıldı ve sonuçlara göre Türkiye, en kilolu olan Avrupa ülkesi seçildi. Medya takip kurumu Ajans Press, ülkelerdeki obezite ve aşırı kilo oranlarını konu alan araştırmaları inceledi.

Avrupa’da yaşayan yetişkinlerin yarısından fazlasının kilolu olduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporu ortaya çıkardı. Türkiye'de ise yetişkin nüfusun yüzde 66,8’inin aşırı kilolu olduğu ve aşırı kilo sıralamasında Avrupa’da ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. Bu oran kadınlarda yüzde 69,3 iken erkeklerde yüzde 64 olarak saptandı.

OBEZİTEDE SON 50 YILDA ARTIŞ

Obez olarak nitelendirilen kısımda ise yüzde 32,1 ortalamada yer aldı. Türkiye’nin ardından aşırı kiloluların en yüksek olduğu diğer ülkeler; Malta, İsrail, İngiltere oldu. Raporda 53 ülke yer alırken, obezitenin 50 yılda büyük artış gösterdiği kaydedildi. Aşırı kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan olarak açıklandı.

Ajans Press, obezite ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini incelediğinde ise bu yıl obezite ile alakalı hem online hem geleneksel medyaya 58 bin 698 haber yansıdığı tespit edildi. Haberlerde uzman görüşlerine oldukça sık yer verildiği tespit edildi. Sosyal medyada gerçekleştirilen incelemede ise, son bir ayda obezite ile alakalı 7 bin 962 içerik tespit edildi.

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