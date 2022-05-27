Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderen 'Yassıada' mahkemelerini Türk milettinin hiçbir zaman affetmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir" dedi.

"SEN KEYİF KAHVESİ İÇERKEN, BİZ ŞEHİT VERDİK"

Menderes'in idam sırasında çekilen fotoğraflarını siyasetçileri korkutmak için sürrekli gündemde tutulduğunu söyleyen Erdoğan, Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik" ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, halkın darbe direnişini televizyon karşısında izlediğini belirterek " Sen keyif kahvesi içerken, biz şehit verdik" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA TARİHİ BELGE İLE CEVAP

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına 27 Mayıs 1960 yılında Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tarafından yayınlanan ve Adnan Menderes'in kaçarken yakalandığını iddia ettikleri tarihi belge ile cevap verdi.

Konuşma sırasında tarihi belgeyi gösteren Erdoğan, "Bu, Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı’nın tebliğidir. Aynı bugünü göreceksiniz burada. Diyor ki; beraberlerinde 17 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" ifadelerini kullandı.

"HERKES BU HAVADİSİ BASIP YAYINLAMALIDIR"

27 Mayıs 1960 yılında Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tarafından yayınlanan belgede şu ifadelere yer verilmişti:

Ankara'da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Berabeberlerinde 12 uçak dolusu Altın, mücevher ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Celal Bayar, askeri kumandanlık tarafında tevkif edilmiştir. Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır.

DİKKAT, DİKKAT, DİKKAT... Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. D.P il ilçe ve Bucak Başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetleri gelince kadar salınmamalarını rica ederim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! '15 Temmuz'da kimlerle pazarlık yaptığın ortaya çıkacak' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.