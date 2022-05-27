Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Siper Hava Savunma Sistemi ile ilgili paylaşım yaptı.

Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını bildiren Demir şu ifadeleri kullandı:

"İLMEK İLMEK İŞLENEN EMEĞİN BÜYÜK SEVİNCİ!"

"İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli helikopter motorunda sona gelindi: Savunma Sanayii Başkanı tarih verdi Yerli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopterine güç verecek milli helikopter motoru için yeni bir açıklama geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yıl sonuna işaret ederek TUSAŞ'tan söz aldığını açıkladı.

Türk savunma sanayisinden bir başarı daha: Türk zırhlısı Afrika'da ilk saha görevine başladı Her geçen gün gücüne güç katan ve geliştirdiği araçlarla ihracatta büyük başarı yakalayan Türkiye, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Nurol Makina tarafından geliştirilen zırhlı kara aracı Yörük 4x4'ün ilk teslimatı Çad'a yapıldı ve araç, ilk saha görevine başladı.

Savunma sanayiinde büyük hamle: İsmail Demir 'pazar değil aktör konumuna geldik' diyerek duyurdu "Ülkemiz savunma sanayii alanında artık bir pazar değil aktör konumuna gelmiştir" diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 800’e yaklaştı" dedi. Demir, ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısının 170’e, ihraç edilen ürün çeşidinin ise 228'e çıktığını açıkladı.