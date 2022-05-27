Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan açıklamada, söz konusu ziyaretin günübirlik gerçekleştirileceği öğrenildi.

ERDOĞAN TEKNOFEST'E KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi beni kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na cevap vererek, "Erdoğan'ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın" dedi.

Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeyle cevap: Bay Kemal’in söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına 27 Mayıs 1960 yılında Eskişehir Örfi idare Kumandanlığı tarafından yayınlanan tarihi belge ile cevap verdi. Erdoğan, "Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.