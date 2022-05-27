Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir Türk’ün Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar" ifadelerini kullandı. Türkiye Uzay Ajansı'nın açıkladığı şartlara göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

VARANK'TAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Şartların açıklanmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş "Boydan elenmeye alıştım da yaştan elenmek biraz üzdü" ifadesiyle esprili bir açıklama yapmıştı.

Bakan Varank bugün ise Hürriyet yazarı Hande Fırat'a verdiği demeçte "Siz gitmek ister miydiniz?" sorusu üzerine "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" yanıtını verdi.

Varank'ın esprili açıklamalarını eleştiren Radyo Programcısı Cem Ceminay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çeken ifadeler kullandı.

"ZATEN İSTESE DE GİDEMEZ"

Cem Ceminay "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzaya gidemeyeceğini söylemiş. "Klostrofobim var" demiş. Kendi programından haberi yok. Yaşı tutmuyor zaten istese de gidemez. Sınırı aşmış bir yıl geç kalmış ama konuşuyor işte biz de alıştık artık he he diye dinliyoruz" dedi.

VARANK'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Bakan Varank ise Cem Ceminay'ın bu sözlerine Twitter hesabından cevap verdi.

Esprili paylaşımını ve Cem Ceminay'ın sözlerini paylaşan Varank,"Komiklikle lüzumsuzluk arasında ince değil baya kalın bir çizgi var..." notunu düştü.

Bakan Varank'tan uzay duyurusu: Azerbaycan ile imzalar atılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı. Varank, burada önemli açıklamalarda bulunurken, Azerbaycan ile ortak uydu projelerinin gerçekleşeceğini müjdeledi.

Bakan Varank'tan tam bağımsızlık vurgusu: Tek yolu teknolojik ilerleme TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını ziyaretçilere açtı. 26-29 Mayıs günleri arasında devam edecek teknoloji festivalinin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuştu.

Milli Uzay Programı'na yoğun ilgi: Bakan Varank rekor başvuru sayısını açıkladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Creativity Network Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Varank, Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkmayı başardığını belirtti. Açıklamasında Milli Uzay Programı'nı yapılan kayıt sayısını da duyurdu.