Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında silahlı çatışma yanmış, 1’i polis 7 kişi yaralanmıştı. Çatışmanın ortasında kalan Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Kamran Dadashzade tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre olaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mevcutlu olarak getirilen 28 şüpheliden 21’i ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten silahla yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep eden Savcılık, firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklama yönelik yakalama emri talep etti. Savcılıkça 6 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklamaya talep edilen 1 şüphelinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

Tutuklama talepli 21 şüpheliden 18'i ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten silahla yaralama’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Beyazıt’taki çatışmada ağır yaralanan oyuncu hayatını kaybetti Fatih Beyazıt’ta iki esnaf grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan 53 yaşındaki Kamran Dadaşzade tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dadaşzade'nin daha önceden birçok dizi ve filmde rol almış bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Fatih'te polis ve şüpheli arasında silahlı çatışma: 1'i polis, 6 yaralı Fatih'te husumetli iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada olaya polis ekipleri müdahale etmek istedi ancak çatışmada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.