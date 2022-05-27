Türkiye Gazetesi

Bir otelde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sorulan sorulara cevap verdi. Seçim sürecine ilişkin de konuşan Erbakan, "Biz Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Bey'e de destek vermek değil böyle durumda her iki tarafa da da destek olmamanın daha uygun olacağı noktasındayız" dedi.

BİZ KENDİ KENDİMİZİ TERCİH EDİYORUZ"

İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması hatırlatılan Erbakan, "Sorulan bir soru üzerine böyle bir durumda ehven olarak Tayyip Bey düşünülebilir demiştik. Teşkilat, üyelerimiz ve parti yönetimimiz bu konuda mutmain olmadılar ve kabullenmediler. Bu konuda ciddi serzenişler geldi. Böyle olunca biz istişareye çok önem veren bir yapıyız. Teşkilatımızın motivasyonu, üyelerimizin talepleri ve beklentileri parti yönetimimizin görüşleri bizim için son derece önemli bunun arkasından bu görüşler alındıktan sonra nihai bir karar olarak dedik ki biz kimsenin vebaline ortak olmayalım dedik. Biz böyle bir durumda her iki tarafa da destek vermeyeceğiz. Yeniden Refah Parti'mizin üye sayısı ve teşkilatlanma seviyesi halkımızın göstermiş olduğu teveccüh dolayısıyla seçim ikinci tura kalırsa ikinci turdaki adaylardan biri de Yeniden Refah Parti'mizin adayı olacaktır. Biz kendi kendimizi tercih etmiş olur kimseyi tercih etmek zorunda kalmayız" dedi.

"SEÇİME KENDİ ADAYIMIZLA GİRECEĞİZ"

Seçimde kimseye destek olmayacaklarını ifade eden Erbakan, "Biz Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Bey'e de destek vermek değil böyle durumda her iki tarafa da destek olmamanın daha uygun olacağı noktasındayız. Bizim öncelikli isteğimiz kendi başımıza girmek, teşkilatlarımızın, seçmenimizin ve üyelerimizin bizden beklentisi bu yönde ittifakta bulunmamızı istemiyorlar. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Siyasette hiçbir şey yüzde yüz değildir. Seçime yakın zamanda oluşacak şartlar ve prensipler konusunda uzlaşılması çok önemli bizim Milli Görüş hareketi olarak. Yeniden Refah Partisi 3,5 yaşında ama 50 yıllık geçmişi olan bir parti olarak her defasında ifade ediyoruz. Milli Görüş'ün kırmızı çizgileri noktasında anlaşılması ve mutabakata varılması halinde ancak bir adım atılabilir bunlardan ödün vermemiz mümkün değil. Bu olmadığı takdirde de herhangi bir ittifaka girme diye bir derdimiz olmaz. Şu andaki şartlar içerisinde biz kendimiz seçime girip kendi cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız" şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan 3'üncü ittifaktan vazgeçti: Seçime tek başımıza gireceğiz Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, daha önce önerdiği 'üçüncü ittifak'tan vazgeçtiklerini belirterek 2023 seçimlerine tek başına gireceklerini ve Cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıkladı.

Fatih Erbakan’dan Millet İttifakına sert eleştiri: HDP olmadan İstanbul’u alamazlardı Bir televizyon programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Erbakan, HDP’nin kapatılmasının en çok PKK’nın işine yarayacağını söyleyerek, yanlışlığın siyasi yolla anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Fatih Erbakan Millet İttifakı adayını açıkladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi hakkında konuşan Erbakan Millet İttifakı adayını açıklayarak seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini dile getirdi.

Fatih Erbakan'dan seçim yorumu: İkinci turdaki adayını açıkladı Seçimlere ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, aday çıkaracaklarını ancak ikinci tura kalamazlar ise seçmen tabanları açısından Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyebileceklerini belirtti.