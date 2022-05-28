Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi için son iki gün kaldı. İstanbul'un Fethi'nde temel atma töreninin gerçekleşeceği millet bahçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım sağlayacak. Öte yandan fidan dikimi de yapılacak. Etkinlik Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da başlayacak.

ERDOĞAN: BAY KEMAL İSTERSEN SEN DE GEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs'ta TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı'yla ilgili CHP'ye tepki göstermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da şu sözlerle programa davet etmişti:

"Dikili tek bir ağaçları, hiçbir hizmetleri olmayanların sadece yıkmakla, nefret dili ile kendilerini göstermelerini devraldıkları faşist mirasa bağlıyoruz. Varsın onlar İstanbul’a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler.

29 Mayıs’ı da Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı’nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan topla oraya götür.

Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul’un fethini kutlayacağız. O gün ağaç dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız."

MURAT KURUM: "İSTANBUL'UN AKCİĞERİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, canlı yayında Atatürk Havalimanı'nda açılacak millet bahçesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kurum, şunları söyledi:

"Bugün basın mensuplarımızı buraya davet ettik. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin küçük bir örneğini gösterdik. Hiçbir yapıya, altyapıya zarar vermeden, insanlarımızın nefes alabileceği, İstanbul'un akciğeri olacak, emisyon oranlarını aşağı çekecek projemizin örneğini gösterdik.

Bu alan yaklaşık 8 bin metrekare. İçerisinde ıhlamur ağaçlarımız, İstanbul'un simgesi çınar ağaçlarımız var. Meyve bahçelerimiz var. Erik, kiraz, kayısı, elma ağaçlarımız var. Şehitlerimizi simgeleyen 350 yıllık bir zeytin ağacımız var. Yürüyüş ve bisiklet yollarının örneğini gösterdik. Yaptığımız alanda 569 tane ağaç diktik; fethin 569'uncu yılını temsilen. 1453 tane çiçek de bu alanda dikilmiş durumda. Büyük bir heyecanla artık pazar gününü bekliyoruz.

Tüm vatandaşlarımıza buraya göstermemizin sebebi şudur: Gerçekten biz yapmak istediğimiz projenin örneğini göstererek aslında bir haftadır yalan yanlış söylemlerle milletimizin aklını çalıştırmaya çalışanlara karşı en doğruyu, en güzeli yaptık. İnşallah pazar günü şölen havası içinde; Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle burada programımızı gerçekleştireceğiz.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ PİSTLER KAPATILACAK MI?

Burası toplamda 8,5 milyon metrekare. Doğu batı yönünde pist var. Buradaki limanlar hem sivil uçuşlara hem afet zamanındaki uçuşlara hizmet verecek. Atatürk Havalimanı aslında kapatılmıyor. İhya ediliyor. Diğer taraftan, üzerinde bulunduğumuz kuzey-güney yönündeki pist ise bizim millet bahçesini yapacağımız alan içinde yer alıyor. Zaten kuzey-güney yönündeki pistin 3. Havalimanı'yla birlikte kullanılma ihtimali kalkmış durumda. Çünkü aynı uçuş koridorunda yer alıyor. Burada pist olsa dahi herhangi bir uçuş yapılamıyor. 8,6 milyon metrekare alanın yaklaşık 5 milyon 36 bin metrekaresini; ki bu dünyanın sayılı millet bahçelerinden bir tanesi olacak, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak ve bu alanın içinde 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Bu projemizin ilk etabını da inşallah fethin 570'nci yıl dönümünde ülkemize armağan edeceğiz. Çocuklarımız için fuar oluşturacağız, burada kitap okuyacaklar. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz. Hiçbirini atıl hale getirmeyeceğiz."

İstanbul'umuz bir deprem bölgesi. Depreme de hazırlıklı olmak durumundayız. Bu çerçevede de bu alan depremde çok önemli bir toplanma alanı vazifesi görecek. Her türlü altyapıyı sağlıyoruz. Afet alanında yemek hizmetleri de bu alanda verilecek.

İçinde bir deremiz olacak. Koku bahçemiz olacak, gül bahçemiz olacak. Burası bir yaşam alanı olacak.

MİLLET BAHÇESİNİN İSMİ NE OLACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki millet bahçesinin ismini kendileri paylaşacak."

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, İstanbul'un Fethi'nin coşkusuyla 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek fidan dikimi etkinliğini duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, 29 Mayıs Pazar günü, saat 16.00'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin temeli atılacak, 145.300 fidan toprakla buluşacak. Gelin, fetih coşkusuyla, fidanlar dikelim.

KABAKTEPE: "FETİH SESİ ESER SİYASETİYLE BULUŞUYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbulluları fidan dikimine davet etti. Kabaktepe, "Maziden yükselen Fetih sesi, âtiye uzanan eser siyaseti buluşuyor. Fethin yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı’na kazandıracağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin ilk fidan dikimine, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.