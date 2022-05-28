Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. “Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca ‘politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş." diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor” ifadelerine yer verdi.

"HER İDDİASIYLA 'MUTFAKTA BİRİ VAR' DEDİRTMEYE DEVAM EDİYOR"

Sözcü Çelik paylaşımında, “Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü ‘bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeyle cevap: Bay Kemal’in söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına 27 Mayıs 1960 yılında Eskişehir Örfi idare Kumandanlığı tarafından yayınlanan tarihi belge ile cevap verdi. Erdoğan, "Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! '15 Temmuz'da kimlerle pazarlık yaptığın ortaya çıkacak' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Yalan ve iftirada uzmanlaştı: Kılıçdaroğlu yeniden FETÖ taktiğine başvurdu 9 Mart 2014’te FETÖ’nün bir televizyon kanalında Erdoğan’ın yurt dışına kaçacağı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirmek için bu defa FETÖ’nün beş yıl önce dolaşıma soktuğu yalanları sahiplendi.

TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yalanlama TURKEN Vakfı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin 7 maddelik açıklama yaparak, söz konusu iddiaları yalanladı.

AK Parti’den skandal iddialara tepki yağdı: Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor AK Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da ortaya attığı iddialara ilişkin peş peşe sert tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu iç kaos oluşturmak istiyor." derken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız." ifadelerini kullandı.