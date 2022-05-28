Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AK Parti ve MHP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi önceki gün TBMM’ye sunuldu. Teklife göre, yanıltıcı haber yayanlara ilk kez yaptırım gelecek, gerçek hayatta suç olan internette de suç olacak. Teklifin ayrıntıları şöyle:

> Dezenformasyonla mücadele kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nda ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ başlığıyla müstakil bir suç düzenleniyor.

> FETÖ ve diğer terör örgütlerine ait sahte hesaplar başta olmak üzere, sosyal medyadan örgütlü bir şekilde yalan haber yapan, sahte görüntüler süren ve bunları yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar ceza geliyor.

> Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ceza daha da artıyor.

> Sosyal medyadan yayılan bir haberin yalan olup olmadığına mahkeme karar verecek.

> Failde özel kast, gerçeğe aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak.

> Faillere ulaşmak için gerekli bilgiler soruşturma aşamasında savcı tarafından, kovuşturma sırasında ise yargılamanın sürdüğü mahkemeler tarafından sosyal medya hesaplarından talep edilebilecek. Bu bilgilerin savcılığa ya da mahkemeye verilmemesi durumunda Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle başvurulacak.

> MİT personelinin ismini açık etmek, MİT belgelerini sosyal medyadan yaymak katalog suç sayılacak.

> Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki temsilcilikleri de yeniden düzenleniyor.

> İnternet siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Resmî ilanlar bundan sonra, internet siteleri aracılığıyla da verilecek.

> İnternet sitelerinde çalışanlar da basın kartı alabilecek.

Yalan haber Avrupa’da cezasız kalmıyor Almanya’da siyasetçilerle ilgili yalan haber yapan bir şahıs 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Yalan habere hapis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından çalışmalarına başlanan dezenformasyon yasasında son rötuşlar yapılıyor.