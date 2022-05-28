Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik problemler ve hayat pahalılığı konusunda hükûmet yeni adımlar atmayı planlarken, AK Parti yönetimi de 2023 seçimlerine yönelik saha analizlerini sıklaştırdı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Grup Yönetim Kurulunun son toplantısında parti yönetimi tarafından sahada yapılan çalışmalar ve gözlemler milletvekillerine aktarıldı. Toplantıda, parti yöneticileri tarafından, vatandaşın AK Parti’ye olan güveninin kaybolmadığına dikkat çekildi. Grup yönetiminde sahada yapılan gözlemler şöyle aktarıldı:

AK Parti bu konjonktürü iyi değerlendirmeli. Çünkü, her ne kadar vatandaş AK Parti’den uzaklaşmış gibi görünse de hâlen gönlü bizde. Vatandaş bize güven duymaya devam ediyor. Hayat pahalılığı gerçeğini kabul ediyoruz. Ekonomik anlamda zor bir dönem. Vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor ama karşı tarafın bunu çözeceğine de inanmıyor. Muhalefete güvenmiyor. Bu durum bizim lehimize. Saha da bizim lehimize.

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı’mıza yönelik söylemleri AK Parti tabanını ve seçmenini konsolide ediyor. Özellikle son yaptığı ‘Kaçacak’ açıklamasına büyük tepki var. Kararsız seçmen üzerinde de bizim lehimize bir etki oluşturmuş. CHP’liler bile ‘Tayyip Bey’e her şeyi diyebilirsin ama kaçacak dersen komik olur’ düşüncesinde. Kendi içlerinde bir çatışma var. Kılıçdaroğlu bu çatışmayı AK Parti ve Cumhurbaşkanı üzerinden yürütmek istiyor. Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu çekişmesinin üzerini örtmek için bizim üzerimizden algı oluşturmak istiyor. Ama vatandaş nezdinde bir karşılık bulmadı. Tam tersine Kılıçdaroğlu’nun aleyhine oldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Politik dedikoduculuk mesleğine geçmiş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yönelttiği iddialar sebebiyle eleştirerek, "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca ‘politik dedikoduculuk’ mesleğine geçmiş” dedi.

Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeyle cevap: Bay Kemal’in söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına 27 Mayıs 1960 yılında Eskişehir Örfi idare Kumandanlığı tarafından yayınlanan tarihi belge ile cevap verdi. Erdoğan, "Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" dedi.