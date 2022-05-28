GENÇKON 15. Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kapsamında organizasyon düzenledi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.
İSTANBUL'UN FETHİ
Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. İstanbul'un fethinin bu yıl 569. yılı kutlanacak.
Mesut Özil, Cuma namazını bu kez Ayasofya'da kıldı Mesut Özil, Hayırlı Cumalar paylaşımlarına Ayasofya Camii'nden devam etti...