Ünlü Hollywood filmi 'Catch Me İf You Can' (Sıkıysa Yakala) filmi Adana'da gerçek oldu. Dolandırıcılar öyle yöntemler uyguladılar ki vatandaşları milyonlarca lira dolandırdılar. Polis ekiplerinin tespiti üzerine yakalann 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Aslı Ceyhan A. adlı (42) yaşındaki bir kadının kendisini Ankara’da önemli bir kamu kurumunda danışman, savcı, avukat, doktor ve ekonomist olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığını belirledi.

Polis, bu tespit üzerine kadını 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipte dolandırıcı kadına, birlikte yaşadığı Fatih A. (48) ve onun arkadaşları Mehmet K. ve Soner T. ‘nin de yardım ettiği tespit edildi. Polis, bu tespit üzerine 26 Mayıs günü şafak vakti 13 adrese yaptığı baskında kadınla birlikte 4 zanlıyı da gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'FETÖ SORUŞTURMALARINDAN SORUMLUYUM' DİYEREK DOLANDIRDI

Operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aslı Ceylan A.’nın, kendisini Ankara’da üst düzey bir kamu kurumunda danışmanı olarak tanıttığı, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişilere, “Ankara’da üst düzey kamu kurumunda FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum” diyerek ağlarına düşürdüğü öne sürüldü.

Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği iddia edildi.

'EKONOMİ DANIŞMANIYIM, PARANIZI BANA VERİN'

Şüphelilerin dolandırıcılığa gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı Ceylan A.’nın bu kişilere “Ben Ankara’da üst düzey kamu kurumunda ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim” dediği iddia edildi.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEMLER

Şüpheli Aslı Ceylan A.’nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve kayıplara karıştıkları kaydedildi.

HOLLYWOOD FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Aslı Ceylan A.’nın uyguladığı dolandıcılık yöntemi Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde oynadığı “Sıkıysa Yakala” filmini akıllara getirdi. Filmde de Dicaprio, savcı, doktro, borsacı kılığına girip vatandaşları dolandıran bir kişiyi oynuyor.

'PARANIZI KURTARABİLİRİM'

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Fatih A.’nın ise kendisini Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) olarak tanıtarak, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Ayrıca Fatih A.’nın, deşifre oldukları mağdurları “Aslı beni de dolandırdı. Paramı alabilmek için yanındayım. Sizin paranızı da kurtarabilirim” diyerek oyaladığı iddia edildi.

