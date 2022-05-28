Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldığını bildirdi

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 565 personel ile 39 operasyonel tim görev alıyor.

İLK GÜNDE 6 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda, 150 gram patlayıcı madde, 1 makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 makineli tüfek mayonu, 1000 kök hint keneviri, 728 pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça kıyafet, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

TUNCELİ'DE BAŞLATILAN OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de başlatılan Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait bir depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerden oluşan 622 personel ve 40 operasyonel timin katılımıyla aralıksız devam eden Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde çok sayıda silah, mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve çeşitli yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Eren Abluka operasyonlarında çok sayıda silah ve 5 tonluk yaşam malzemesi bulundu İçişleri Bakanlığı Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında örgütün deposu bulunduğunu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.