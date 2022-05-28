Türkiye Gazetesi

Mehmetçik terör örgütlerini cezasız bırakmıyor. Öğle saatlerinde Pençe-Kilit Operasyonları kapsamında Irak kuzeyinde 18 PKK'lı SİHA'larla etkisiz hale getirilmişti. Bunu üzerinden çok geçmeden Mehmetçik terör örgütlerini bu kez Suriyen'nin kuzeyinde köşeye sıkıştırdı ve 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadesi kullanıldı.

MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Son dakika! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Pençe Operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen 9 terörist ile birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.