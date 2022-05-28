Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST Azerbaycan coşkusu bugün de devam ederken, Baykar Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh olduğunu söyledi. Bu ruhun Türkiye ve Azerbaycan'ı tam bağımsız ve müreffeh kılacağını vurgulayan Bayraktar, "TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir. Dün ilk kez görmenin nasip olduğu işgalden azat olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da, Çıdır düzünde, o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derinden hissettim. 'TEKNOFEST'i neden yapıyoruz?' diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu ifade etti. Dünya Türkün gücünü görsün, yerini bilsin." diye konuştu.

'BİR UŞAK GELSİN, BİR TAYYAREYE DEĞSİN'

Bayraktar, yola çıkarken "bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi müdafaa edecek insansız hava araçlarını, tayyareleri hazırlayacak" diye anlatmaya çalıştıkları TEKNOFEST'in mottosunun artık zihinlerde yer ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, bu ruhtan aldıkları feyz ile ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır. TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyorum. Gece gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimiz ve gönüllülerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık.

Çalışmalarını yürüttüğü Amerika'dan Bakü'ye gelerek bizleri ve gençlerimizi şereflendiren Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. TEKNOFEST coşkusuna iştirak eden Azerbaycanlı bacı ve kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum.

Kardeşliğimizi daha güçlü kılacak TEKNOFEST'i himaye eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan'ın bağımsızlık günü mübarek olsun. Aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye."

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan TEKNOFEST ziyareti Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Sancar, festival alanındaki teknoloji standlarını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile gezdi.

TEKNOFEST coşkusu gökyüzüne taşındı: Türk pilotları semada ay yıldız çizdi Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez Türkiye dışındaki bir ülkede, Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordine ettiği ve iki ülkeden 76 kurum ve şirketin desteklediği etkinlik, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park’ta ziyaretçilerini ağırlıyor.