Türkiye Gazetesi

Covis-19 nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak. Dönüşler ise 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gideceği hac ibadeti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

HAC İÇİN HAZIRLIKLAR NEREDEYSE BİTTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Diyanet'in hac organizasyonunun çok büyük ve uluslararası boyutta olduğunu söyledi. Hac seyahati için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Bircan, "Kafilede yaklaşık 900 grup hocamız olacak. 200 kafile başkanımız ve 250 kadın irşat görevlimiz 2022 haccında görev yapacak. Buna ilaveten Medine ve Cidde havalimanlarında, hacılarımızın konaklayacağı otellerde yaklaşık 600 personel de hacılarımıza hizmet edecek." dedi.

HACILAR DİJİTAL ORTAMDA EĞİTİLECEK

Bu ayın sonu ile haziranın başı arasında il müftülüklerinin belirleyeceği tarihlerde hacı adaylarının eğitimlerini tamamlayacağını ifade eden Bircan, "Vatandaşlarımız için dijital ortamda haccın menasiki, Arafat'ı, ihramı, tavafı ve hacca dair tüm bilgileri ihtiva eden güncel videolar hazırladık. Bu videoları hacılarımızın telefonlarına göndereceğiz, Genel Müdürlüğün YouTube sayfasından da izlemelerini sağlayacağız." diye konuştu. Görevlilerin eğitimini önemsediklerini dile getiren Bircan, "Şu anda yaklaşık 1300 görevlimiz eğitimden geçiyor. Onları hacca hazır bir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

SAĞLIK EKİBİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİLDİ

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 vatandaşın hacca gideceğini hatırlatan Bircan, "Hacılarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz, bu sene sağlık ekibimizi daha güçlü hale getirdik. Sağlık ekibimizin konaklayacağı Mekke hastanemize, hastaneyi hazır hale getirmeleri için öncesinde bir ekip gönderdik. Hastanemizi hazır hale getirecekler." açıklamasını yaptı. Bircan, kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlara hacla ilgili okumalar yapmaları ve hacca hazır olmaları tavsiyesinde bulundu.