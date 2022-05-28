Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN DERECEYE GİREN 16 TAKIMA ÖDÜL VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti. Silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektiren iki lider, Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Bir millet, iki devlet tek festival şiarıyla hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan ve Türkiye özde kardeş olan iki devlet ve halk" dedi. Türk ve Azerbaycan dostluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum’dan ucuz konut projesi müjdesi: Erdoğan 8 Ağustos’ta bizzat açıklayacak Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündemde olan fahiş kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin yeni bir konut projesiyle ilgili çalışmalara başladığını belirten Bakan Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti: Rusya’dan Türkiye'nin yeni harekatına destek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada terörle mücadele mesajı verip Suriye'de başlatılacak yeni harekatın sinyalini vermişti. Konuya ilişkin görüş belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, destek mesajı verdi.