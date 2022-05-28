Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar başarıyla devam ediyor. Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

ŞEHİT EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Hüseyin Cankaya’nın son mesajı yürekleri dağladı Pençe-Kilit operasyonunda görevli olan Kütahyalı Hüseyin Cankaya’nın şehit düşmeden önce yakın arkadaşın attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajı okuyan acılı baba “Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş” dedi.

Terör örgütüne bir darbe daha: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 14 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada öldürülen terörist sayısının 100'ü geçtiğini ifade etmişti.

Şehitlerimize veda: Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen şehitlerimizin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler ise yürekleri dağladı.