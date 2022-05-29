Türkiye Gazetesi

Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı istemeyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya’nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. 40 saate yakın süren 1.400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye’ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor. Ana vatan Türkiye’ye geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen gurbetçiler, Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Türkiye’de hem tatil yapacaklarını hem de akrabalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden gurbetçiler, vatan hasretiyle yaşadıklarına değindi.

Almanya ölüme terk etti: Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi Almanya’da Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya gittiği hastaneden ‘bir şeyi yok’ diyerek eve gönderildi. Yaşlı adam çok geçmeden fenalaştı. Başka bir hastaneye nakledilen yaşlı adam, "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk edildi. Çocuklarının sözlerine gözyaşlarıyla tepki veren yaşlı adamın yaşaması için ailenin tek umudu Türkiye’ye nakledilmesi.