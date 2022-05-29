Türkiye Gazetesi

FATİH SELEK | BAKÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da ilk defa düzenlenen TEKNOFEST’te açıklamalarda bulundu. Erdoğan, can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Sözlerinde “Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok” vurgusu yapan Erdoğan’ın mesajlarında öne çıkanlar şöyle:

> Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır.

> 1915’te Çanakkale’de, 1918’de Gence’de, Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur.

> Biz baskıyla tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız.

> Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız.

> Nerede bir zulüm varsa, hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, sesini yükselten, tüm hücreleriyle karşı çıkan yürekli bir milletin mensuplarıyız. Karabağ Zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir. Aziz kardeşim Muzaffer Ali Başkumandan Sayın Aliyev’in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur.

> Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev’in Ermenistan’la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.

> Maziden ve geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkararak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan’ın yanındayız.

> Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan’la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZE DE GÜÇ KATIYOR

TEKNOFEST’e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye ile Azerbaycan’ın birliği halklarımız için başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya için de çok önemli etkendir. Türkiye ve Azerbaycan, ne kadar inançla birlikte adımlarsa bölgemizde barış ve istikrar o kadar güçlü olacaktır. Biz ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye götürüyoruz. Türkiye’nin artan gücü bize de güç katıyor. Türkiye’nin başarılı gelişmesi her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan’la bağlantılıdır.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

> TEKNOFEST montu bulunan Erdoğan ve Aliyev, etkinlik alanında birbirlerine sarıldı.

> Erdoğan, Aliyev ve Sancar, yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi.

> Selçuk Bayraktar, Erdoğan ve Aliyev’e plaket, Sancar’a da hediye takdim etti.

> Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında bilgi aldı.

> İki lider, TEKNOFEST alanını gezerken, Bayraktar TB2 de uçuş yaparak havadan görüntü kaydetti.

MEMLEKETİMİZİ SEVMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisi için en önemli şeylerden birinin Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer alması olduğunu söyledi. TEKNOFEST Azerbaycan’da konuşan Sancar, gençlerin, yaptıkları işlerde ısrarcı olmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi: Sevgili gençler, memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Mardin-Savur’dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Fatih Sultan Mehmed gibi gayretle çalışın.