Türkiye Gazetesi

CHP’li Maltepe Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet çarkının nasıl işlediği Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Battal’ın özel kalemi Seval Arslan, eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan ve belediye çalışanı Ferhat İşsever’in kendi aralarında yaptığı konuşma ile çözüldü. Rüşvet havuzunda toplanan paraya “borç” diyen belediye çalışanları rüşvet paraları eşit şekilde bölüştürülmediğinde sorun yaşandığı öğrenildi. Paylaşımın Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal tarafından yapıldığı tespit edildi.

RÜŞVET PARASINI PAYLAŞAMADILAR

Banka hesabına yatırılan “rüşvet parası” yardım olarak nitelendirilirken, alınan rüşvetin eşit şekilde dağıtılmadığında sorun yaşandığı konuşmalara yansıdı. Battal’ın özel kalemi Seval Arslan’ın, gelecek rüşvet parası için görüştüğü kişiyle “Niye o kadar az?”, “Hayır ya, gelen para fazlaydı”, “Kapatsana ya... Ben Haydar başkana yazacağım, kapat!” diye paylaşımdan rahatsız olduğu konuşmalar yaptığı tespit edildi. Arslan’ın konuştuğu kişi ise “Tamam üçe böl demiş Haydar başkan, gerizekalı dur! WatsApp’tan arayayım” sözleriyle, taksimin Haydar Battal koordinesinde yapıldığını ortaya koydu.

RUHSAT KARŞILIĞINDA EŞOFMAN

Belediye çalışanları, usulsüz işlemler karşılığında rüşvet olarak sadece para almamış. Bir öğrenci yurdunun yapımında ruhsat karşılığında belediyede görevli tüm zabıta personeline eşofman istenmiş. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile H.A.T. arasında geçen konuşmada, yurt ve kahvehaneye usulsüz bir kapı açılmak istendiği, kapı açılması halinde yurt ruhsatının iptal edileceği belirtilerek duruma çözüm aranıyor. Battal’la konuşan H.A.T.’nin, “Normal ruhsatını aldı zaten. Ruhsatını alana kadar zabıtaya eşofman bile istediler. Onları hiç söylemiyorum” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Maltepe'deki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı Maltepe Belediyesinde rüşvet suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin tutuklandığı öğrenildi.