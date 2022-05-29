Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye’den enerji hamlesi: Geleceğin petrolü beyaz altın Balıkesir’de işlenecek Geleceğin petrolü olarak bilinen lityumun işlenip ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi. Elektrikli otomobillerden akıllı telefonlara kadar neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan lityumun yerli üretimi sağlanarak dışa bağımlılık büyük oranda azaltılacak. Bigadiç’te kurulacak olan Lityum Üretim Tesisi ile hem ekonomiye hem de bölge halkı için istihdam olanağı oluşturacak.