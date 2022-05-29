Türkiye Gazetesi

2 yıl önce yapılan Çamlıca Kulesi görkemli görünüşü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz 2021 yılının Haziran ayında 39 bin kişinin ziyaret ettiği kuleye ise ziyaretler akın akı sürüyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu,Çamlıca Kulesi'ni bu yıl 563 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, son 20 yılda ulaştırma ve iletişimde önemli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayarak söz konusu projelerden birinin de Çamlıca Kulesi olduğunu ifade etti.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK KULESİ

Kulenin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, burasının İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çekerek "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

BU YIL REKOR SAYI

Kuleyi 7'den 70'e herkesin ziyaret ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'un gözde turistik mekanlarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'ne Ramazan Bayramı boyunca 19 bin 176 kişi ziyarette bulundu, 4 Mayıs'ta da 7 bin 821 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı."

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