Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK”

Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edilen türbe ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Mayıs’ın İstanbul’un bayramı olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Kutlu fethin 569. sene-i devriyesindeyiz. Dünyada eşi benzeri olmayan güzel, emsalsiz şehri, İstanbul’umuzu fetihle bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun muzaffer askerinin, hepsinin ruhları şad olsun diyoruz. Mekanları cennet, dereceleri ali olsun diyoruz. Allah onların şefaatini yaşayan bizlerin üzerinden eksik etmesin diyoruz. Biz her 29 Mayıs’ta tıpkı bizden öncekiler gibi, biz de ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han’ı bugün öğle namazını müteakip, türbesinde ziyaret ettik. Hatimler, Kur’an’lar hediye eyledik, Fatiha’lar gönderdik bütün hemşehrilerimiz adına. Allah kabul eylesin. Bugünle müsemma olsun diye, hep öyle anılsın diye bir ilk başlatıyoruz. Biliyorsunuz, şehrimizde 13 Millet Bahçenin yanı sıra, onlarla beraber Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi’ni de, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin bugün saat 16.00’da ilk fidanını toprakla buluşturacağız"

“MÜKEMMEL BİR HİZMET VE ESER OLACAK”

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 5 milyon 36 bin metrekare olduğunu belirten Yerlikaya, "Bugün saat 16.00’da törenlerle, dualarla, niyazlarla fidanlar ekilecek. Ne kadar fidan ekilecek biliyor musunuz? 145 bin 300 fidan dikilecek. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız çok büyük gayret gösterdi. Tabi her zaman İstanbul’umuza özel önem, destek ve himmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu vesileyle şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. 1 yıl içerisinde ilk etap açılacak ve gerçekten bittiği zaman da Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz mükemmel bir hizmet ve eser olacak. Aynı zamanda yarınlarımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize bir nefes olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin fidanlarının da dikilmesi, o da şimdiden hayırlı olsun. 16.00’da hemşehrilerimizle buluşmak üzere diyoruz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbullular dikkat: Uzman isim saat verdi, hissedilen sıcaklık 36'ya çıkacak (29 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı, bahar ayının son pazarında plan yapanlar için sevindiren haber geldi. Yurdun genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak, sağanak ise İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara uyarıda bulunarak hissedilen sıcaklığın zaman zaman 36 dereceyi bulacağını belirtti.

İstanbul Valiliği'nden toplu ulaşım uyarısı: Yarına dikkat! İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İstanbul’da havası kirli olan ilçelerde Covid-19 ölümleri daha fazla İstanbul’da hava kirliliğinin yüksek olduğu bazı ilçelerde koronavirüse bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Hava kirliliği konusunda öne çıkan ilçeler ise Bağcılar, Tuzla ve Esenyurt olarak sıralandı.