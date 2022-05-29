Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir. Bakanlıklarımızın kapılarına dayandılar, kurumlarımızın kapılarını zorladılar açılmadı. Utanmadan sıkılmadan bürakrasiyi tehdit ettiler tutmadı. Hangi tercihe müracat ederlerse etseler boşunadır. Kaderin üstünde kader bir kez daha tecelli edecek. İftira siyaseti kaybetmeye mahkumdur.

Kutlu şehrimiz sahipsiz ve çaresiz değildir. Sel olunca denize, deprem olunca kayağa, kar yağınca balığa gidenler hesap vakti geldiğinde İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, geldikleri gibi gidecekler.

Arkamızda cumhur var, millet var, tarih var. Türkiye'nin büyüme, yükselme, güç ve kudret kazanma hedefinin önüne kimse geçemeyecektir. Millet iradesinin önünde hiçbir bariyer duramayacaktır.