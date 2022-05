Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Kurum, fethin yıldönümünü simgeleyen 569 fidanın, fethin 600. yılını temsilen ise 2053 çiçeğin millet bahçesinin ilk nişanı olduğunu dile getirdi.

Bugün toprakla buluşturulan her bir fidanla güzel olanın mesajını verdiklerini ifade eden Kurum, "Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla, çocuklarımıza yemyeşil, rengarenk bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu mahşeri kalabalık, fidana dönen her tohumda, ağaca dönen her fidanda, çevrecilik nedir, doğaseverlik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz." diye konuştu.

Bakan Kurum, fethin, şehirleri çağın gereklerine göre yeniden inşa etmek ve dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek olduğuna işaret etti.

"Bizim tarihimiz baştanbaşa, fethin tarihidir, yeşilin ve güzelin tarihidir" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz için 1 milyonun üzerinde sağlıklı, güvenli, çevre dostu yeni yuvaları inşa etmektir. Antalya ve Muğla'da yangınlarda, Kastamonu, Bartın, Sinop, Rize ve Artvin'de sellerde, Elazığ, Malatya ve İzmir'de depremlerde milletimizle bir olmaktır. Onları yeniden ev sahibi, yuva sahibi yapmaktır. Fetih, doğal alanlarımızı, canlı-cansız tüm varlıklarımızı korumaktır. Cennet vatanımızı, 500 millet bahçesiyle, şehir ormanlarıyla bezemektir. İklim değişikliğiyle mücadele etmektir. Bu mücadelede Türkiye'yi baştanbaşa yeşil ağlarla örmektir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, 'Sıfır Atık' hareketiyle, çevremizi, toprağımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumaktır. Elbette en büyük onur, ömrünü milletine adamış, çevreye sevdalı, İstanbul'a sevdalı, Türkiye'ye sevdalı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 100 yılda yapılacak işlere 20 yılda imza atmaktır."

"YEŞİLE SEVDALI OLANLAR KAZANACAK"

Atatürk Havalimanı'nda 5 milyon metrekare yeşil alan, kütüphaneler, bilim sanat merkezleri, spor alanlarını yaparak kente kazandıracaklarını anlatan Kurum, kenti hak ettiği değerlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Kurum, bugün gençlerle birlikte dikecekleri 145 bin 300 fidanın boy verip yeni başlangıçları filizlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre müfettişi 600 yavrumuz, minicik elleriyle toprağa ümidimizi ekecek. İstanbul sevdamız kök salacak, Fatih'in emaneti çınarlarımızın dalları göğe uzanacak. Bu aziz şehirdeki kuşlar, ağaçlar, toprak ve rüzgar, bizim şarkımızı söyleyecek. Cumhurbaşkanımızın göz nuru İstanbul'dan, 1400 yıllık medeniyet sevdamız, yeniden yükselecek ve Türkiye'nin çağı başlayacak. Sevgisizlik kaybedecek, sevgi kazanacak. Vizyonsuzluk kaybedecek, vizyon kazanacak. Yalan ve iftira değil, hakikat kazanacak. Tehditler kaybedecek, eserler kazanacak. Yeşile fidana karşı çıkanlar değil, yeşile sevdalı olanlar kazanacak. Cesaretsizlik kaybedecek, yürek kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak."

