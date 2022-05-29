Türkiye Gazetesi

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde binlerce kişi İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na akın etti. İlk fidanın dikilmesiyle millet bahçesi olmasına ilk adımın atıldığı alanda fetih, büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidana can suyu vermesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti.

ALİ ERBAŞ FETİH DUASI YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Kur'an tilavetinin ardından Fetih Duası yaptı. On binlerce kişinin 'Amin' dediği dua, katılımcılar tarafından dinlendi.

Ali Erbaş'ın duasında şu cümlelere yer verildi:

"Ey bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız nimetlerle donatan Rabbimiz, sana sonsuz hamdediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Fethin yıl dönümünde güzel İstanbul'umuzun zerafet ve letafeti milletimizin sıhhat ve selameti için yeni bir imkan oluşturma gayesiyle buradayız. Cennet vatanımızın bu güzel şehrinde yeni bir cennet köşesi inşaa etmek için ilk adımı atıyoruz. Senin adını anarak fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bütün iyiliklerimizi makbul ve muteber eyle Allah'ım. Herkes için bir huzur bahçesi olacak bu mekanı nesillerimiz için hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi... Rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Fiili duamızın bir nişanesi olarak diktiğimiz bu fidanları insanımız için müreffeh gölgelere dönüştür, huzur limanı eyle, kıyamete kadar tertemiz ve payidar eyle Allah'ım. Gökleri ve yeri yaratan Yüce Rabbimiz, rahmetinle, bereket, yağmur gönder Allah'ım. Üzerimize katından bir rahmet, vatanımızın her karış toprağıja huzur ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bundan 569 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'a fethini lutfettiğin bu şehri ilelebet milletimizle payidar eyle. Fatih'in emanetine sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip ve müesser eyle Allah'ım.

ŞEHİT VE GAZİLERE RAHMET DİLEDİ

Aramıza kin, öfke ve nefret tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi... Nesillerimizi sevgi ve iman, bayrak ve kKur'an, din ve vatan sevgiisiyle yetiştirebilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle Allah'ım. Allah'ım, devletimizin bekası, insanlığın huzuru için usanmadan çalışan devlet büyüklerimize yardım eyle. Bu güzel şehrin fatihi olmak üzere bu aziz topraklar için can verip istikbalimizi teminat altına alan tüm şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Tarihten günümüze vatan için çalışan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmet eyle, hayatta olanlara sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler ihsan eyle Allah'ım. Şu anda vatan ve mukaddesatımızı korumak için sınır ve ötesinde canlarını siper eden askerlerimize yardım eyle Allah'ım..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi rakamı açıkladı: 560 bin kişi katıldı İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi’ne ilk fidanı dikti İstanbul Havalimanı’nın inşa edilmesiyle ulaşıma kapatılan Atatürk Havalimanı’na yeni bir Millet Bahçesi inşa ediliyor. İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde ilk fidanları dikelecek olan Millet Bahçesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk fidanı dikti.

Bahçeli: Millet iradesinin önünde hiçbir bariyer duramayacaktır MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kutlu şehrimiz sahipsiz ve çaresiz değildir. Sel olunca denize, deprem olunca kayağa, kar yağınca balığa gidenler hesap vakti geldiğinde İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, geldikleri gibi gidecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi’ne ilk fidanı dikti İstanbul Havalimanı’nın inşa edilmesiyle ulaşıma kapatılan Atatürk Havalimanı’na yeni bir Millet Bahçesi inşa ediliyor. İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde ilk fidanları dikelecek olan Millet Bahçesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk fidanı dikti.

İstanbul’da fetih coşkusu: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanlar bugün dikiliyor İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde iki heyecan birden yaşanıyor. Atatürk Havalimanı’na inşa edilecek Millet Bahçesi’nin ilk fidanları bugün dikilecek. Fetih coşkunun yaşanacağı törende çeşitli etkinliklerle renklendirilecek.