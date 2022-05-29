Türkiye Gazetesi

Altı muhalefet lideri tekrar bir araya geldi. Bu sefer ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırladı.

Dördüncü defa görüşen liderler, seçim ve iktidar sürecine ilişkin yol haritası, sandık güvenliği konularını tartıştı. 19.00 sularında başlayan toplantını 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önderliğinde yapılması planlanıyor.

Erdoğan’dan muhalefete ‘Kavala’ tepkisi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında Osman Kavala'ya verilen cezaya ilişkin konuşarak, söz konusu kararı eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.

Altı muhalefet partisi üçüncü defa buluştu CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi liderleri iftarda bir araya geldi. Bu altı partinin üçüncü buluşması.

Seçim kanunu değişti, muhalefet yeni plan peşinde Seçim Kanunu’nda değişiklik yürürlüğe girmesiyle muhalefet partileri, yeni bir yol haritası belirleme arayışına girdi.