Türkiye Gazetesi

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020'de açıklanmış, Türkiye'de virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklayarak alınan tedbirleri duyurmuştu.

15 güne varan kapanmalar, açık ve kapalı her alanda maske zorunluluğu pandemi ile mücadelede en önemli koz haline gelmişti.

Pandemi sürecinin ortalarında Covid-19'a karşı aşıların geliştirilmesi ve dünya genelinde yürütülen aşı çalışmaları ile salgının yayılım hızı kırılmış, virüsün geçirdiği farklı mutasyonlar sonucu bulaşıcılığı azalmıştı.

Son olarak Bakan Koca vaka sayılarının üst üste 3 gün boyunca binin altında olması halinde maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.

24 saatlik 3 günlük periyotta vaka sayıları binin altında gelince beklenen oldu... 2 yıllık bir sürecin ardından koronavirüs pandemisi hayalarımızdan yavaş yavaş çıkarken, maske yasakları da hastaneler dışında kaldırıldı.

MASKE MECBURİ OLMAKTAN ÇIKTI

Güzel haberi Twitter'dan duyuran Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, Maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

Maskesiz günler çok yakın Günlük vakalar üç gün üst üste binin altında seyrederse, maskeden tamamen kurtulabiliriz.

Yeni çevre problemi: Maskeler Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, kullanılan maskelerin pandemi sonrası dünya genelinde ciddi bir atık problemine sebeğ olduğunu söyledi.