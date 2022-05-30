Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Hüseyin Cankaya’nın son mesajı yürekleri dağladı Pençe-Kilit operasyonunda görevli olan Kütahyalı Hüseyin Cankaya’nın şehit düşmeden önce yakın arkadaşın attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajı okuyan acılı baba “Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş” dedi.

Terör örgütüne bir darbe daha: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 14 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada öldürülen terörist sayısının 100'ü geçtiğini ifade etmişti.