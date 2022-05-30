Türkiye Gazetesi

Fatih Selek | BAKÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile yapılan görüşmelerden bir netice çıkmadığını söyledi. Suriye’ye yeni bir askerî harekâtı ‘bir gece ansızın” yapacaklarını ifade etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e “Artık muhatabım değil” diye yüklendi. Bugün Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşme yapacağını ifade etti. İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından satır başları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA GÖRÜŞMELERİ

Maalesef beklenen düzeyde olmadı. Görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize karşı olumsuz tavırlarını sürdürüyorlar. Geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin NATO’ya girmesine kesinlikle ‘evet’ demeyiz.

SURİYE'YE MUHTEMEL HAREKÂT

Nasıl ki Kuzey Irak’ta PKK’ya ve PKK’nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz?

ABD’nin Suriye’deki durumu: Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz.

YUNANİSTAN'IN TAVRI

ABD’nin Yunanistan’da 9 tane üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Söyledikleri şu; ‘Rusya’ya karşı…” Yalan… Türkiye’ye karşı takındıkları tavır ortada. Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarına son verdik. Bu ne demektir? “Ey Yunanistan kendine çeki düzen ver” demektir. Artık şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım. Bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız.

KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MU?

Benim gündemimde Bay Kemal’in adaylığı filan, bunlar söz konusu değil. Gündemimde böyle bir şey yok.

CHP LİDERİNİN BAŞLATTIĞI 'KAÇACAK' TARTIŞMASI

Bunlar geçmişte aynı şeyleri rahmetli Menderes için söylediler. O zaman ne diyorlardı, ‘uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar’. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar. 15 Temmuz gecesi ben eğer 15 dakika geç kalmış olsaydım bugün belki de hayatta olmayacaktık. Bay Kemal 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçan kim?

MERAL AKŞENER'İN, SULTAN ABDÜLHAMİD HAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Bu hanım, ne yazık ki tarihçiyim diye geçinirken kendi tarihini inkâr edecek kadar talihsiz bir noktaya geldi. Biz kendisine acırız. Gittiği yol yol değil. Meral Hanım kimle yürüyor şu anda? Bay Kemal’le. Bay Kemal’in ne olduğu belli. Dolayısıyla onunla beraber yürüyenlerden, HDP gibi PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber olanlardan daha başka ne bekleyebiliriz. Ulu Hakan’a bu şekilde saldırmanın bu millet tarafından affedilmeyeceğine inanıyorum. Onun ruhaniyeti bunların gömülmesine inşallah yetecektir.

İsveç'te NATO korkusu: Türkiye'ye silah satabiliriz İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, Türkiye'ye silah satabileceklerini söyledi.

NATO'dan gözdağı! Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak NATO, Baltık Denizi'nde savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikata katılacak ülkeler arasında Türkiye de var.