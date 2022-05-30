Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.



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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: MSB duyurdu! Sınırlarda 11 kişi yakalandı Son dakika, Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı duyurdu. Şahısların 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.